Lazio-Milan Sarri | Contento per i tifosi e i giocatori che domenica erano mortificati

Roma, 4 dicembre 2025 – A pochi giorni dal ko di San Siro a cui ha fatto seguito un lungo strascico di polemiche per un rigore non concesso richiesto a gran voce dai biancocelesti, la Lazio si prende la sua immediata rivincita e all’Olimpico batte il Milan 1-0 s trappando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, nei quali affronterà il Bologna. A giustiziare rossoneri ci ha pensato Zaccagni a 10’ dalla fine sugli sviluppi di un calcio d’angolo; una giocata che ha dipanato l’ingarbugliata matassa di un match nel complesso molto equilibrato e che, soprattutto nel primo tempo ha regalato poche emozioni: meglio gli uomini di Sarri nei primi 45’ con Basic prima e Isaksen successivamente (fermato dall’ottimo intervento di Maignan) a mettere la firma sugli episodi maggiormente degni di nota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Milan, Sarri: "Contento per i tifosi e i giocatori che domenica erano mortificati"

Approfondisci con queste news

Lazio-Milan la decide Mattia Zaccagni I biancocelesti volano ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronteranno il Bologna I ragazzi di Max Allegri, invece, dopo aver eliminato Bari e Lecce, salutano la competizione agli ottavi #LazioMilan #CoppaItalia - facebook.com Vai su Facebook

Allegri dopo Lazio-Milan: "Dispiace ma non deprimiamoci, abbiamo giocato meglio di sabato" #SkySport #Allegri #LazioMilan #Milan #CoppaItalia Vai su X

Lazio-Milan, Sarri: "Contento per i tifosi e i giocatori che domenica erano mortificati" - Allegri: "Non bisogna deprimersi perché c’è tutta la stagione davanti e vogliamo tornare a giocare in Champions" ... Lo riporta msn.com

Lazio, Sarri nel post gara: «Siamo contenti del passaggio. Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati» - Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati» All’Olimpico si è giocata Lazio Milan, match degli ottavi di Copp ... Si legge su lazionews24.com

Lazio-Milan, Sarri: "Nelle difficoltà ci provo più gusto. Su Insigne..." - In conferenza Sarri ha parlato anche di Lorenzo Insigne, suo ex giocatore a Napoli e oggi svincolato dopo l'esperienza in Canada: "I ruoli che servono coprire prima sono altri. sport.sky.it scrive

MEDIASET - Lazio, Sarri: "Non abbiamo tempo per essere contenti, domenica ci aspetta un'altra partita molto difficile" - Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Milan: "Sono situazioni in cui a me può dare gusto: grandi difficoltà fin da giugno e tantissi ... Lo riporta napolimagazine.com

Zaccagni elimina il Milan: rivincita Lazio! Sarri batte Allegri e vola ai quarti di Coppa Italia - Il numero 10 dei biancocelesti stende i rossoneri, firmando il gol del vantaggio definitivo della squadra di Sarri ... Si legge su tuttosport.com

Lazio, buona la seconda contro il Milan: Sarri spegne le polemiche e ai quarti trova Italiano - La Lazio si prende la rivincita sul Milan e approda ai quarti di Coppa Italia con una prova solida all’Olimpico. Lo riporta tuttomercatoweb.com