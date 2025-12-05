Lazio-Milan Ricci scaramantico | Neanche ora favoriti in campionato

Ricci, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Ricci scaramantico: “Neanche ora favoriti in campionato”

Altre letture consigliate

Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: gol di Zaccagni, biancocelesti ai quarti contro il Bologna Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atalanta-genoa-napoli-cagliari-inter-venezia-bologna-parma-lazio-mila - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA COPPA ITALIA Ottavi di finale Lazio-Milan 1-0 tinyurl.com/LazioMilan-Cop… #SkySport #CoppaItalia #LazioMilan #Lazio #Milan Vai su X

Ricci: "Se adesso siamo i favoriti per lo Scudetto? No, ma ce la giocheremo con tutti e vedremo" - Samuele Ricci, centrocampista rossonero, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Lazio- milannews.it scrive

Lazio-Milan, sentite Ricci: arriva la sentenza dopo le tensioni in campionato - Arrivano le parole di Samuele Ricci prima del fischio d'inizio degli ottavi di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Si legge su spaziomilan.it

Lazio-Milan 1-0, risultato della partita di Coppa Italia: Zaccagni decisivo con un gol nel finale - Milan per gli ottavi di Coppa Italia si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa grazie alla rete di Zaccagni. Come scrive fanpage.it

Milan, Ricci: “La Coppa Italia è un obiettivo. Stasera potrebbe non bastare il 100% - Il centrocampista del Diavolo, Samuele Ricci, ha parlato nel prepartita di Lazio Milan, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Segnala msn.com

Milan-Lazio termina 1-0. Ricci: "Vittoria di grande carattere!" - Dopo la vittoria sull'Inter, il Milan ottiene altri tre punti preziosi in classifica battendo la Lazio di Maurizio Sarri: decisiva la rete di Rafael Leao al 51'. Da milannews.it

Lazio-Milan 1-0: Zaccagni decide la rivincita in Coppa Italia - Roma 4 dicembre 2025 – C'era aria di rivincita, c'era voglia di cancellare le polemiche di una sconfitta bruciante patita in campionato. Come scrive msn.com