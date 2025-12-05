Lazio-Milan pace fatta e saluto tra Allegri e il vice di Sarri in Coppa Italia

(Adnkronos) – Pace fatta tra Massimiliano Allegri e Marco Ianni, il vice di Maurizio Sarri, prima della sfida degli ottavi di Coppa Italia tra Milan e Lazio. A una manciata di minuti dall'inizio del match, i due si sono salutati con cordialità, mettendo da parte con grande sportività le polemiche della sfida di campionato di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

