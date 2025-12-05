Lazio-Milan Milinkovic-Savic festeggia in tribuna | Sarri sincero sul suo ritorno e l’arrivo di Insigne
Il tecnico biancoceleste sul serbo che era all’Olimpico e su Luis Alberto, poi anche una stoccata a Mario Gila La Lazio batte 1-0 il Milan grazie al gol di Zaccagni e passa ai quarti di Coppa Italia, con un ospite d’eccezione in Tribuna Tevere: Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, mai dimenticato qui nella Roma biancoceleste, si è scatenato al gol del numero 10 e ha festeggiato a fine partita insieme all’amico ed ex capitano laziale Radu. Un lietissimo ritorno per i tifosi e anche per lo stesso Sarri che lo ha allenato a Formello. In conferenza stampa il tecnico ha parlato anche di questo. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
