Lazio Milan | le tre cose che non hai notato del match di Coppa Italia

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 20.45, Lazio Milan: partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026 Lazio-Milan non è stata una gara dalle troppe occasioni, soprattutto nel primo tempo è apparsa piuttosto bloccata, più per responsabilità dei rossoneri che dei padroni di casa. Nella ripresa il Diavolo ha fatto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio Milan: le tre cose che non hai notato del match di Coppa Italia

News recenti che potrebbero piacerti

Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: gol di Zaccagni, biancocelesti ai quarti contro il Bologna Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atalanta-genoa-napoli-cagliari-inter-venezia-bologna-parma-lazio-mila - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia, Lazio-Milan LIVE: Castellanos e Jashari dal 1' #SkySport #CoppaItalia #LazioMilan #Lazio #Milan Vai su X

Lazio Milan, Sarri: «Le tre partite in una settimana sono un problema visti i diversi infortuni. VAR? Propongo una cosa per far decidere l’arbitro in tranquillità» - Le parole del tecnico biancoceleste in vista della partita dell’Olimpico Maurizio Sarri ha presentato ai microfoni di SportMedia ... Secondo lazionews24.com

Milan-Lazio, pasticcio sul rigore: il VAR Di Paolo fermato per un turno - L’arbitro Collu invece non sarà sospeso: l’AIA ha infatti apprezzato il modo in cui ha gestito la confusione nata dopo la chiamata alla revisione video. Lo riporta calcioefinanza.it

Milan-Lazio, Trevisani: "Fallo di Marusic? Al suo posto sarei uscito da San Siro in manette" - Il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato l'episodio del rigore in Milan- Secondo laziopress.it

Milan-Lazio, Collu non sarà sospeso, l’errore è di Di Paolo al Var (Repubblica) - Repubblica analizza il caos arbitrale: Var criticato per eccessive chiamate, Collu rischia sanzioni. Da ilnapolista.it

Milan-Lazio: il (forse) rigore, la giacca di Allegri e le polemiche. E la squadra di Sarri va in silenzio stampa - Romagnoli: la Lazio sceglie il silenzio stampa e attacca sui social ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan di Coppa Italia in tv e streaming - Si chiude la tre giorni dedicata alla Coppa Italia con gli scontri delle ultime due big che si giocano l'ingresso nei quarti di finale ... Scrive corriere.it