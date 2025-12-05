Lazio-Milan le pagelle | Guendouzi c' è sempre 7 De Winter perde Zaccagni 5
Basic si fa apprezzare per dinamismo, Noslin entra bene. Ricci alterna buone aperture a errori banali, Jashari prende confidenza col passare dei minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: gol di Zaccagni, biancocelesti ai quarti contro il Bologna Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atalanta-genoa-napoli-cagliari-inter-venezia-bologna-parma-lazio-mila - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, Lazio-Milan LIVE: Castellanos e Jashari dal 1' #SkySport #CoppaItalia #LazioMilan #Lazio #Milan Vai su X
Lazio-Milan 1-0, le pagelle dei biancocelesti: un muro Gila e Romagnoli (7), Zaccagni gladiatore (7,5) - 0 contro il Milan e vola ai quarti di Coppa Italia. Da msn.com
Le pagelle di Lazio-Milan, Zaccagni stende con una testata i rossoneri - Altro ottavo di finale stasera, a sfidarsi ci sono Lazio e Milan, scontro bollente dopo quanto accaduto allo stadio a San Siro cinque giorni fa. Segnala laziopress.it
PAGELLE E TABELLINO LAZIO-MILAN 1-0: Noslin cambia tutto, Zaccagni punisce. Leao che flop - Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 ... Riporta calciomercato.it
Lazio-Milan le pagelle: Zaccagni testa vincente, super Basic. Delusi i rossoneri - Tanti confronti in una gara rovente soprattutto sulle fasce e in avanti tra i difensori laziali e Leao, unico punto di riferimento in avanti ... Scrive milano.cityrumors.it
Lazio - Milan, le pagelle: Zaccagni decisivo, Basic prezioso - MILANMandas: 6Primo tempo inoperoso in cui è chiamato in causa solo in un paio di uscite con i piedi ... Scrive noibiancocelesti.com
Lazio-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Zaccagni ci mette la testa, assist di Nuno Tavares, De Winter disattento, Leao spreca, Ricci timido, Noslin entra bene - 0 contro il Milan e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia dove affronterà il Bologna. Come scrive msn.com