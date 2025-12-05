Lazio-Milan Allegri non fa drammi | Oggi meglio che nel derby E ora non deprimiamoci

Il tecnico rossonero commenta il ko dell’Olimpico e le prestazioni di alcuni singoli come Jashari, guardando il bicchiere mezzo pieno Max Allegri non fa drammi e commenta quella che per lui è stata una buona prestazione da parte del suo Milan questa sera all’Olimpico con la Lazio, dove si è consumata l’eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia. Il tecnico toscano in conferenza stampa guarda il bicchiere mezzo pieno, ovvero le diverse occasioni create – soprattutto nella parte finale – e applaude la squadra di Sarri. Massimiliano Allegri (Ansafoto) – calciomercato.it Si aspettava una gara del genere? “Partita bloccata, chi segnava vinceva: era già successo sabato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

