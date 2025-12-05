Lazio-Milan 1-0 | Zaccagni decide la rivincita in Coppa Italia

Roma 4 dicembre 2025 – C'era aria di rivincita, c'era voglia di cancellare le polemiche di una sconfitta bruciante patita in campionato. Con questi sentimenti la Lazio arrivava a questa sfida per gli ottavi di Coppa Italia e alla fine sono proprio i biancocelesti a festeggiare. La rete di Mattia Zaccagni manda infatti ko il Milan e vale il passaggio ai quarti di finale della squadra di Sarri. L'1-0 infatti permette ai laziali di proseguire il loro percorso in questa competizione, dove affronteranno il Bologna campione in carica nel prossimo turno. Ai rossoneri invece non riesce il bis dopo il successo di San Siro e termina qui la caccia al suo sesto titolo nella competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

