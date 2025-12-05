Lazio Milan 1-0 | clamoroso all’Olimpico Zaccagni firma il gol-vittoria Allegri eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia! Il recap

Juventusnews24.com | 5 dic 2025

Lazio Milan 1-0, il gol dell’esterno all’80’ decide la sfida dell’Olimpico: biancocelesti avanti in Coppa Italia, Allegri eliminato clamorosamente. La notte dell’Olimpico regala il verdetto più sorprendente degli ottavi di finale di  Coppa Italia. In una sfida tirata e tattica, giocata sul filo dell’equilibrio per gran parte dei novanta minuti, è la  Lazio  a festeggiare il passaggio del turno, estromettendo dalla competizione una delle favorite per la vittoria finale. Il  Milan  di  Massimiliano Allegri  cade per  1-0  e saluta il torneo in modo clamoroso, vedendo sfumare uno degli obiettivi stagionali in una serata che si è trasformata in un incubo nei minuti conclusivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

