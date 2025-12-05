L’azienda di Rho lascia 42 lavoratori a casa Colpa dei dazi di Trump Il rischio è che lo facciano anche altre imprese
“Se passa il principio che Trump decide dall’altra parte del mondo e qui le aziende chiudono e se ne vanno, rischia di essere seguito a ruota da altre imprese”. Davanti ai cancelli della Freudenberg di Rho la rabbia è ancora tanta dopo la decisione dell’azienda (che produce filtri industriali ) di chiudere lo stabilimento lasciando a casa 42 persone. Una scelta che secondo la ricostruzione dei sindacati sarebbe stata motivata proprio dai “dazi di Trump”. E così nelle assemblee di ieri e oggi, i lavoratori hanno optato per altre otto ore di sciopero previsto per il 15 dicembre per “contestare la decisione del gruppo di chiudere e delocalizzare la produzione negli Stati Uniti e in Slovacchia ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
