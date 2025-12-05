L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario | Non faremo altre domande deve riposare

Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Ora dovrà osservare un lungo periodo di riposo. L'avvocato della famiglia: "Genitori amareggiati dalla mancanza di fiducia, per ora non parleranno con lei di quanto accaduto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ritrovata Tatiana a casa di Dragos. Gli inquirenti trarranno le loro conclusioni. @Agenzia_Ansa dà la notizia e riporta le dichiarazioni dell'avvocato. Cara @Treccani, io apprezzo retorica e periodare ellittico. Ma... Vai su X

Tatiana ritrovata viva, avvocato Valente: “Sta bene, presto a casa” https://www.antennasud.com/tatiana-ritrovata-viva-avvocato-valente-sta-bene-presto-a-casa/ - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere ha confessato l’allontanamento volontario, l’amico: “È stata lei ad organizzare tutto” - La ragazza scomparsa, che ora si trova a casa, ha confermato di essersi allontanata di sua spontanea volontà ... Segnala tpi.it

L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” - Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche ... fanpage.it scrive

Tatiana Tramacere, Dragos si difende: «Ha organizzato tutto lei, voleva isolarsi per un po'». E la ragazza conferma - Ioan Gheormescu, l'amico trentenne di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 novembre scorso e ritrovata invece viva nella serata di giovedì ... Riporta msn.com

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era in casa dell'amico, l'ipotesi del sequestro - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese La gioia del papà della ragazza:'Sto vivendo il mio Natale anticipatamente'. Lo riporta ansa.it

Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo ... Da tg24.sky.it

Tatiana Tramacere, Dragos e quei 10 giorni di vuoto assoluto: le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione - Ma cosa è successo davvero alla 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre? Si legge su msn.com