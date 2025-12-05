Lavoro e disabili Oltre-Tutto è un modello

Oltre-Tutto Aps è stata invitata a Palazzo Chigi, per presentare la sua Sala Da Tè davanti ad altre realtà solidali e ad alcuni rappresentanti delle istituzioni. "L'esperienza - racconta Nicol Tatti, che ha accompagnato i ragazzi a Roma - è stata positiva e l'evento creato dalla ministra Locatelli, che ha dimostrato grande interesse e vicinanza al tema, è stato molto bello. I nostri ragazzi si sono divertiti e si sono sentiti protagonisti della giornata". "Dopo la conferenza riguardante il nuovo piano di azione per i diritti delle persone con disabilità - continua -, aperta dall'orchestra Allegro Moderato di Milano il cui primo violino è un ragazzo con sindrome di Down, ogni associazione ha avuto la possibilità di esporre i propri prodotti davanti alle cariche dello stato presenti e alle altre realtà invitate, una dozzina in tutto, a loro volta impegnate nella ristorazione.

