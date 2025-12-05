Lavori sul raccordo autostradale Siena-Firenze fino al 20 dicembre
L’Anas ha annunciato una serie di interventi sul raccordo autostradale Siena-Firenze che interesseranno la circolazione fino a venerdì 20 dicembre. I lavori prevedono il ripristino della pavimentazione, la sistemazione di barriere laterali incidentate e le ispezioni periodiche su ponti e viadotti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
