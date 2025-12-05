Lavori all’Accademia Carrara altre difformità | dopo i rendering ‘falsi’ l’architetto premiato di nuovo a processo

Bergamo. No, il premio per l’ampliamento dell’ Accademia Carrara non deve essere proprio “andato giù” al conte Piero Piccinelli. Dopo il riconoscimento allarchitetto Antonio Ravalli per il “miglior edificio del triennio”, il conte ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante. Lo scorso 30 ottobre – coincidenza, il giorno dopo la premiazione – l’avvocato Rocco Gargano, legale del nobile bergamasco, ha convocato la stampa per rendere pubblica la citazione a giudizio del professionista ferrarese, proprio a seguito di un esposto firmato dal conte in persona. Uno dei tre presentati in procura, dove si ipotizzano falso ideologico e reati paesaggistici collegati a presunti abusi edilizi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

