Lavori all’Accademia Carrara altre difformità | dopo i rendering ‘falsi’ l’architetto premiato di nuovo a processo
Bergamo. No, il premio per l’ampliamento dell’ Accademia Carrara non deve essere proprio “andato giù” al conte Piero Piccinelli. Dopo il riconoscimento all’architetto Antonio Ravalli per il “miglior edificio del triennio”, il conte ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante. Lo scorso 30 ottobre – coincidenza, il giorno dopo la premiazione – l’avvocato Rocco Gargano, legale del nobile bergamasco, ha convocato la stampa per rendere pubblica la citazione a giudizio del professionista ferrarese, proprio a seguito di un esposto firmato dal conte in persona. Uno dei tre presentati in procura, dove si ipotizzano falso ideologico e reati paesaggistici collegati a presunti abusi edilizi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Per la giornata di studio su “Il futuro della programmazione LEADER e il ruolo dei GAL” abbiamo chiesto innanzitutto alla professoressa Daniela Toccaceli, Direttore del Centro di Studi GAIA dell’Accademia dei Georgofili, di spiegare per i non addetti ai lavori c - facebook.com Vai su Facebook
Carrara, partono i lavori allo stadio per aumentare la capienza - L’amministrazione prosegue con i lavori all’impianto sportivo mettendo mano al portafogli. Da lanazione.it
Ritardo lavori stadio Carrara, protesta tifosi davanti Comune - Sono almeno 300 i tifosi della Carrarese che oggi pomeriggio si sono ritrovati fuori dal Comune di Carrara (Massa Carrara) in segno di protesta per i ritardi dei lavori previsti alla nuova curva nord ... Scrive ansa.it
L’architetto Ravalli accusato di falso per i lavori alla Carrara: “Vada a processo” - La Procura di Bergamo ha citato in giudizio per falso ideologico l’architetto Antonio Ravalli, progettista del camminamento esterno dell’Accademia Carrara, inaugurato a settembre 2024 insieme ai ... Da bergamonews.it
I lavori all'Accademia Carrara, l'architetto Antonio Ravalli sotto accusa per falso: «Rendering non corrispondenti alla realtà, vada a processo» - La Procura cita in giudizio per falso l'architetto Antonio Ravalli, per il progetto relativo al camminamento esterno dell'Accademia Carrara. Segnala bergamo.corriere.it