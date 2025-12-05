Lavoratore esonerato dal sollevare pesi in azienda ma attivo come personal trainer Per la Cassazione il licenziamento è legittimo | Attività extra-lavorativa incompatibile con lo stato di salute
La Corte Suprema di Cassazione ha respinto con sentenza n. 28367 del 27 ottobre il ricorso presentato da un lavoratore contro la decisione della Corte d'Appello di Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Un #lavoratore che, per ragioni di salute, era stato esonerato dal sollevare carichi al di sopra della spalla e comunque a maneggiarne di peso superiore ai 18 chilogrammi, si vanta su #Instagram delle sue prodezze in palestra e viene #licenziato per giusta ca - facebook.com Vai su Facebook