Lautaro tante critiche ingiuste Ma rispetto ai più grandi ha un difetto
Nell'ultima puntata di Tutti Teorici ( guarda qui l'episodio completo ) abbiamo analizzato il comportamento in campo del capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Cosa gli manca per diventare un attaccante del livello di Haaland, Kane e Mbappé?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Flavio De Luca rimane con la sua analisi su Lautaro Martinez nonostante la doppietta dell’argentino #ilprocessodibiscardi #seriea #calcio #loriginale #ipdb #calcioitaliano - facebook.com Vai su Facebook
"Sono quattro anni che Lautaro non va in vacanza, lo dico agli incompetenti che lo hanno criticato. Ogni volta sputa sangue, ha grande personalità: è un giocatore fantastico, è di gran lunga il miglior attaccante della Serie A ed è tra i migliori al mondo. A me pi Vai su X
Inter, altro che critiche: l’ultim’ora su Lautaro Martinez è strepitosa! - Lautaro Martinez ottiene un riconoscimento strepitoso, con il premio che risponde alle critiche subite dal capitano dell'Inter. Segnala spaziointer.it
Inter, Lautaro: dura risposta alle critiche, la grigliata promessa e la rivincita. Chivu spiega l'abbraccio - Il Toro Lautaro non ha digerito le polemiche e si gode la doppietta, Chivu rivela un retroscena, i tifosi sui social si dividono ricordando l'astinenza nei big match ... Secondo sport.virgilio.it
Lautaro, Giornale demolisce critici: “Se parliamo di lui, allora sulle altre punte dovremmo…” - Lautaro Martinez risponde sempre in campo, con i numeri ... Lo riporta msn.com
Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato così della corsa Scudetto. Sulle critiche, invece, risponde così - Sulle critiche, invece, risponde così L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato le sue dichiarazi ... Come scrive milannews24.com
Inter, Lautaro: “Critiche? Sono abituato, io lavoro per la squadra. La gente fuori può parlare” - Il capitano dell’Inter ha risposto alle critiche sul suo conto degli ultimi giorni: “Sono contento. Riporta gianlucadimarzio.com
Inter, Lautaro Martinez si lascia alle spalle le critiche - L’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez a margine del Gran Galà del Calcio Aic ha risposto ancora una volta, come aveva fatto dopo la doppietta inflitta al Pisa, a coloro lo hanno criticato ... Secondo sportal.it