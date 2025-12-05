Lautaro tante critiche ingiuste Ma rispetto ai più grandi ha un difetto

Nell'ultima puntata di Tutti Teorici ( guarda qui l'episodio completo ) abbiamo analizzato il comportamento in campo del capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Cosa gli manca per diventare un attaccante del livello di Haaland, Kane e Mbappé?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lautaro, tante critiche ingiuste. Ma rispetto ai più grandi ha un difetto...

Argomenti simili trattati di recente

Flavio De Luca rimane con la sua analisi su Lautaro Martinez nonostante la doppietta dell’argentino #ilprocessodibiscardi #seriea #calcio #loriginale #ipdb #calcioitaliano - facebook.com Vai su Facebook

"Sono quattro anni che Lautaro non va in vacanza, lo dico agli incompetenti che lo hanno criticato. Ogni volta sputa sangue, ha grande personalità: è un giocatore fantastico, è di gran lunga il miglior attaccante della Serie A ed è tra i migliori al mondo. A me pi Vai su X

Inter, altro che critiche: l’ultim’ora su Lautaro Martinez è strepitosa! - Lautaro Martinez ottiene un riconoscimento strepitoso, con il premio che risponde alle critiche subite dal capitano dell'Inter. Segnala spaziointer.it

Inter, Lautaro: dura risposta alle critiche, la grigliata promessa e la rivincita. Chivu spiega l'abbraccio - Il Toro Lautaro non ha digerito le polemiche e si gode la doppietta, Chivu rivela un retroscena, i tifosi sui social si dividono ricordando l'astinenza nei big match ... Secondo sport.virgilio.it

Lautaro, Giornale demolisce critici: “Se parliamo di lui, allora sulle altre punte dovremmo…” - Lautaro Martinez risponde sempre in campo, con i numeri ... Lo riporta msn.com

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato così della corsa Scudetto. Sulle critiche, invece, risponde così - Sulle critiche, invece, risponde così L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato le sue dichiarazi ... Come scrive milannews24.com

Inter, Lautaro: “Critiche? Sono abituato, io lavoro per la squadra. La gente fuori può parlare” - Il capitano dell’Inter ha risposto alle critiche sul suo conto degli ultimi giorni: “Sono contento. Riporta gianlucadimarzio.com

Inter, Lautaro Martinez si lascia alle spalle le critiche - L’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez a margine del Gran Galà del Calcio Aic ha risposto ancora una volta, come aveva fatto dopo la doppietta inflitta al Pisa, a coloro lo hanno criticato ... Secondo sportal.it