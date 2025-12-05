Laurea d' oro ad Antonio Patuelli l' appello a Ferrovie dello Stato | Rimettano a posto la Faentina
"Faccio un appello alle Ferrovie, che rimettano a posto la Faentina: è un'alternativa orizzontale di trasporto in un ambiente incredibile, che costa poco e collega le due città di Dante, Firenze e Ravenna": lo ha affermato Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
