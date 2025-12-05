Laura Pausini diffidata il big italiano ancora furente | Ecco cosa mi ha fatto

Un’atmosfera rigorosamente old school, senza telefoni né riprese, ha accolto a Milano la presentazione speciale con cui Gianluca Grignani ha celebrato i trent’anni di Destinazione Paradiso. Una scelta voluta, come ha spiegato lui stesso, per ricreare « lo spirito del 1995 » e restituire al pubblico quell’intimità d’altri tempi. Il cantautore ha ripercorso la sua storia artistica, alternando aneddoti personali, reinterpretazioni dei suoi successi e qualche affondo su questioni recenti. La diffida a Laura Pausini: “È un’amica, ma in quel momento non lo è stata”. I riflettori si sono subito posati sulla controversia più discussa: la diffida inviata a Laura Pausini per la sua versione de La mia storia tra le dita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Laura Pausini diffidata, il big italiano ancora furente: “Ecco cosa mi ha fatto”

Approfondisci con queste news

Laura Pausini super ospite alla finale di XFactor2025 a Napoli. Performance potente in una piazza del Plebiscito gremita. #LauraPausini #XF2025 #Napoli #Musica #LaPresse Vai su X

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus - facebook.com Vai su Facebook

Laura Pausini diffidata, il big italiano ancora furente: “Ecco cosa mi ha fatto” - I riflettori si sono subito posati sulla controversia più discussa: la diffida inviata a Laura Pausini per la sua versione de La mia storia tra ... Secondo thesocialpost.it

Laura Pausini choc: “Sono stata diffidata e ho perso tutto”/ “Non posso parlarne, ecco perché” - Laura Pausini, confessione choc: "Sono stata diffidata e ho perso tutto ma non posso parlarne, ecco perché... Come scrive ilsussidiario.net

«Laura Pausini è un'amica ma per la cover de 'La mia storia tra le dita' non lo è stata», la stoccata di Gianluca Grignani - Il cantautore di Milano è tornato a commentare la cover de "La mia storia tra ... msn.com scrive

Addio a Pacciani, batterista dei big. Il ricordo di Laura Pausini - Uno choc per la prestigiosa scuola cittadina dove il batterista dei big della canzone italiana, residente a Firenze, insegnava da quattro anni, un dolore per tutto il mondo della musica che piange la ... Segnala lanazione.it

Laura Pausini, quanti chili ha perso e come ha fatto - Non per superficialità, ma perché certe figure entrano a tal punto nell’immaginario di tutti da diventare ... Da dilei.it

Da Laura Pausini ad Eros Ramazzotti: tutti per Andrea Bocelli (con tanto di sculacciata) - I big della musica italiana si sono ritrovati a Lajatico (Pisa) per festeggiare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Segnala iodonna.it