L' attacco di Trump all' Europa | È in declino rischia la cancellazione della sua civiltàMeloni | Usa-Ue rapporto non incrinato
Il documento ideato da J. D. Vance e firmato dal presidente Usa: difesa dei confini e mantenimento della leadership planetaria . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Trump avverte l'Europa: tra 20 anni rischia di diventare "irriconoscibile" "Se le tendenze attuali continueranno, il continente sarà irriconoscibile in vent'anni o meno". Arriva un monito dagli Stati Uniti all'Unione europea. Nel National security strategy pubblicat - facebook.com Vai su Facebook
L’Amministrazione #Trump avverte che in Europa ci sarà la “cancellazione della civiltà” entro vent’anni. Curioso: il Paese che ha fatto la sua fortuna mescolando culture ora fa propaganda contro ciò che l’ha reso ciò che è. Vai su X
Perché l'attacco di Trump all'Europa (che multa Musk): nella "Strategia di difesa nazionale" l'appoggio ai sovranisti - Perché mette nero su bianco la distanza siderale con l'amministrazione americana, sancendo ... Come scrive ilmessaggero.it
Trump: "L'Europa rischia la cancellazione della sua civiltà" - "Se le tendenze attuali continueranno, il continente (europeo) sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno" perché ... Segnala iltempo.it
Trump scarica l'Europa, 'rischia di essere cancellata' - Donald Trump scarica l'Europa e avverte: se non cambia, rischia la "reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà". Come scrive ansa.it
Trump bolla l’Europa come un «continente a rischio cancellazione». Ecco il nuovo manifesto geopolitico di Washington - Nella nuova Strategia nazionale pubblicata dall’amministrazione repubblicana il Vecchio Continente viene lasciato solo a fronteggiare le minacce di Mosca ... Secondo milanofinanza.it
Trump vara nuova strategia di sicurezza nazionale: la "civilizzazione" dell'Europa rischia di "essere cancellata" dai migranti - La Casa Bianca ha pubblicato la nuova dottrina di sicurezza nazionale lamentando il rischio che alcuni membri della Nato diventino "non europei" e le "aspettative irrealistiche" del vecchio continente ... Come scrive msn.com
L’EDICOLA, La Stampa: “Onu, il veleno di Trump”. Il Corriere: “Trump, attacco a Onu e Europa”. La Verità: “Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore” - La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa al discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Da blitzquotidiano.it