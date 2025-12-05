L’attaccante del Newcastle Wissa è più vicino al debutto

2025-12-05 15:51:00 Giorni caldissimi in redazione! L’attaccante del Newcastle Yoane Wissa si sta “avvicinando” al debutto per il club. L’ex giocatore del Brentford si è infortunato al ginocchio durante il servizio internazionale per la Repubblica Democratica del Congo a settembre prima di poter calciare un pallone per i Magpies. Sabato il Newcastle affronterà Burnley al St James ‘Park e Howe ha indicato che Wissa sta progredendo bene. Boss Howe ha dichiarato: “Si sta avvicinando. Mercoledì abbiamo fatto una specie di partita 11 contro 11 per lui ed è stato positivo, gli sono serviti più minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com