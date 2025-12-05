L’attaccante del Newcastle Wissa è più vicino al debutto

Justcalcio.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-12-05 15:51:00 Giorni caldissimi in redazione! L’attaccante del Newcastle Yoane Wissa si sta “avvicinando” al debutto per il club. L’ex giocatore del Brentford si è infortunato al ginocchio durante il servizio internazionale per la Repubblica Democratica del Congo a settembre prima di poter calciare un pallone per i Magpies. Sabato il Newcastle affronterà Burnley al St James ‘Park e Howe ha indicato che Wissa sta progredendo bene. Boss Howe ha dichiarato: “Si sta avvicinando. Mercoledì abbiamo fatto una specie di partita 11 contro 11 per lui ed è stato positivo, gli sono serviti più minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Newcastle reinveste parte dell'incasso per Isak acquistando Yoane Wissa - L'attaccante congolese, 28 anni, si &#232; trasferito a titolo definitivo dal Brentford. Secondo tuttomercatoweb.com

Isak, Ekitike, Wissa: Analisi degli attacchi di Newcastle United e Liverpool - Il Newcastle United avrà bisogno di più di Alexander Isak per rappresentare una sfida. Secondo goal.com

Newcastle, il contratto di Wissa depositato 30" prima del gong: mancava una firma - Questo &#232; il brevissimo lasso di tempo che ha salvato il trasferimento di Yoane Wissa dal fallimento. tuttomercatoweb.com scrive

Il Brentford esclude Wissa dall'amichevole: il passaggio al Newcastle &#232; sempre più vicino - Yoane Wissa è sempre più vicino a un possibile addio al Brentford. Scrive m.tuttomercatoweb.com

L'incredibile storia di mercato di Wissa: contratto col Newcastle depositato a 30'' dal gong - Questo &#232; il brevissimo lasso di tempo che ha salvato il trasferimento di Yoane Wissa dal fallimento. Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: L8217attaccante Newcastle Wissa 232