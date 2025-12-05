L’associazione Avo per il Pronto Soccorso del Maggiore

Parmatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), da sempre vicina al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore grazie al costante impegno dei volontari e al sostegno economico alle attività assistenziali, ha consegnato una donazione composta da 5 carrozzine e 200 kit destinati ai pazienti accolti in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

l8217associazione avo per il pronto soccorso del maggiore

© Parmatoday.it - L’associazione Avo per il Pronto Soccorso del Maggiore

News recenti che potrebbero piacerti

Dottoressa aggredita al pronto soccorso da un 22enne che voleva essere visitato subito - Impaziente di aspettare il proprio turno ha aggredito una dottoressa del pronto soccorso, poi ha colpito una vetrata del triage e scaraventato un computer che ha colpito la donna, una 53enne. Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: L8217associazione Avo Pronto Soccorso