L’associazione Avo per il Pronto Soccorso del Maggiore

L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), da sempre vicina al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore grazie al costante impegno dei volontari e al sostegno economico alle attività assistenziali, ha consegnato una donazione composta da 5 carrozzine e 200 kit destinati ai pazienti accolti in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - L’associazione Avo per il Pronto Soccorso del Maggiore

News recenti che potrebbero piacerti

È tutto pronto per il debutto della III stagione dell’Associazione Proscenio, diretta dal giovane e talentuoso Manuel Giunta, che inaugurerà il cartellone della rassegna “Echi Teatrali- la stagione evento che non ti aspetti” domenica 7 dicembre, alle ore 19.00, sul - facebook.com Vai su Facebook

Dottoressa aggredita al pronto soccorso da un 22enne che voleva essere visitato subito - Impaziente di aspettare il proprio turno ha aggredito una dottoressa del pronto soccorso, poi ha colpito una vetrata del triage e scaraventato un computer che ha colpito la donna, una 53enne. Scrive romatoday.it