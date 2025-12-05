L’assalto con la ruspa e le fucilate Sandro si è difeso | Anni terribili ma non festeggerò mai la morte di una persona
Arezzo, 5 dicembre 2025 – Assolto. Sandro Mugnai si è difeso. Si chiude con un sospiro di sollievo la vicenda che ha portato l’artigiano di San Polo al banco degli imputati con l’accusa di omicidio volontario per aver sparato al vicino che gli stava distruggendo casa. Gezim Dondoli morì a colpi di fucile la sera dell’Epifania 2023. Sandro Mugnai indica la casa. che. il vicino. stava distruggendo con la ruspa La richiesta della procura non accolta. La pm Laura Taddei aveva chiesto di riqualificare il fatto come eccesso colposo di legittima difesa, proponendo una condanna a quattro anni. La richiesta non è stata accolta dalla corte, che ha invece fatto propria la tesi dei difensori: Mugnai avrebbe agito unicamente per proteggersi, senza alternative e in una situazione di pericolo immediato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
