L'arroganza vincente di Thomas Ceccon dopo l'oronei 100 dorso | Dovevo vincere e torno a casa con 2 ori

Felice, orgoglioso e stanco. Thomas Ceccon dopo l'oro individuale sui 100 metri dorso agli Europei in Polonia, migliorando il proprio personale, ha ammesso di aver fatto qualcosa di super, soffrendo tanto: "Siamo a fine stagione, non dovevo nemmeno esserci.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Dal 29 novembre dispositivi spenti e sanzioni nulle. AMBC denuncia l’inerzia delle istituzioni e l’arroganza dell’Amministrazione. - facebook.com Vai su Facebook

L’arroganza vincente di Thomas Ceccon dopo l’oronei 100 dorso: “Dovevo vincere e torno a casa con 2 ori” - Thomas Ceccon dopo l'oro individuale sui 100 metri dorso agli Europei in Polonia, migliorando il proprio personale, ha ammesso ... Si legge su fanpage.it

Nuoto, Thomas Ceccon: “Sono venuto per vincere e torno a casa con due ori” - Thomas Ceccon ha vinto la finale dei 100 metri dorso maschili agli Europei senior di nuoto in vasca corta 2025, in corso di svolgimento a Lublino, in ... oasport.it scrive

Vasca corta, Ceccon oro europeo nei 100 dorso: "Sono venuto qui per vincere" - Impresa storica dell'azzurro che regala all'Italia la medaglia d'oro in questa disciplina per la prima volta nella storia degli Europei ... Riporta tuttosport.com

Ceccon, oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta. Quinto posto per Lorenzo Mora - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Lo riporta msn.com

Mondiali nuoto oggi: Quadarella d'argento nei 1500 stile libero, Ceccon argento nei 100 dorso. Dove vedere le gare in chiaro - Dopo l'argento di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Thomas Ceccon, oggi è stato il turno di Simona Quadarella nella finale dei 1500 ... Da leggo.it

Thomas Ceccon d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto a Singapore: «Deluso? Sì, ero sceso in acqua per vincere» - Thomas Ceccon vince l'argento nei 100 dorso (gara in cui è primatista del mondo e campione olimpico in carica) ai Mondiali di nuoto a Singapore. Da corriere.it