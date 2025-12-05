L' arringa del difensore | Giudici cosa avreste fatto voi in 6 minuti?
L'udienza inizia in ritardo: sono le 11,35 quando i togati e i giudici popolari fanno il loro ingresso nell'aula Miraglia della Vela. Poi a prendere la parola è l'avvocato Melani Graverini che, come spiegato dalla presidente della corte Anna Maria Loprete, ha già depositato delle memorie.Assenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Quando l'arringa difensiva del redivivo Hitler indignò gli intellò di mezzo mondo - di Matteo Moca - facebook.com Vai su Facebook
"L'arringa" di Romano: "Parlamento sotto ricatto dei giudici" - Così il ministro delle Risorse agricole interviene in Aula durante il dibattito che precede il voto sulla sfiducia nei suoi confronti: "Le accuse contro di me si riferiscono ad un periodo in cui non ... repubblica.it scrive