Largo Maradona di nuovo chiuso | lo scontro tra commercianti e Comune si riaccende

Gli esercenti di Largo Maradona annunciano lo stop all’accesso dal weekend dell’Immacolata. Il Comune replica: «Nessun progetto presentato, pronti ad approvare appena arriverà la documentazione». Le tensioni attorno a Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, tornano a infiammarsi. L’area che ospita il celebre murale dedicato a Diego, meta quotidiana di turisti da tutto il . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Largo Maradona di nuovo chiuso: lo scontro tra commercianti e Comune si riaccende

