L’Arena porta bene alla Virtus | vittoria contro Dubai con un super Vildoza
Bologna, 5 dicembre 2025 - La Virtus torna all’arena e batte, al termine di una sfida dalle mille emozioni Dubai. I bianconeri perdono 30-39 la battaglia al rimbalzo, ma vincono grazie ad una eccellente percentuale nel tiro dalla lunga distanza, migliore anche di quella nel tiro da due, e grazie alla prestazione super di Luca Vildoza, l’hombre del partido, che mette la tripla del sorpasso e ad una manciata di secondi dalla fine ruba palla a Petrusev e fa esplodere la Virtus Arena. Parte meglio Dubai avanti 2-7 al 2’. Poi spinta da Alston Jr che infila 8 punti in rapida successione la Virtus effettua il sorpasso portandosi avanti 10-9 al 4’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
