L' appello di Meloni e altri 5 leader Ue | Aprire ad auto ibride e biocarburanti

"L'Ue abbandoni, una volta per tutte, il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi, senza peraltro apportare benefici tangibili in termini di emissioni globali. È fondamentale applicare pienamente il principio della neutralità tecnologica". Lo scrivono Giorgia Meloni e i leader di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria in una lettera ai vertici Ue, visionata dall' Ansa. Nel testo, in merito al regolamento sullo stop alle emissioni di Co2 delle auto, si chiede di mantenere anche dopo il 2035 le ibride e di riconoscere i biocarburanti come carburanti a emissioni zero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'appello di Meloni e altri 5 leader Ue: "Aprire ad auto ibride e biocarburanti

Altre letture consigliate

Dalla pista dell’aeroporto di Pescara parte un appello al governo Meloni: meno tasse sulle compagnie aeree per aumentare i voli, i passeggeri e i posti di lavoro #ryanair #Aeroporto - facebook.com Vai su Facebook

Meloni e 5 leader all’Ue: «Aprire a auto ibride e biofuel» - “L’Ue abbandoni, una volta per tutte, il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi, senza peraltro apportare benefici tangibili in termini di emissioni globali. Si legge su msn.com

La mossa di Meloni, pronta al confronto con Schlein e Conte - Giorgia Meloni è pronta al confronto con Elly Schlein ad Atreju ma allargandolo a Giuseppe Conte. Si legge su ansa.it

Su Atreju Schlein è caduta nel trappolone di Giorgia Meloni - Piccola premessa: in Italia non c’è un bipartitismo e, dunque, quando si parla di “confronti” tra leader politici non bisognerebbe ragionare come fossimo negli Stati Uniti. Scrive ilfattoquotidiano.it

Meloni: "Pronta al confronto con Schlein e Conte". La leader PD: "Porti anche Salvini e Tajani" - Sono durate ventiquattr'ore le riflessioni della premier, che alla fine ha accolto la proposta della ... Scrive msn.com

Meloni difende il premierato e divide il campo largo - Giorgia Meloni difende il premierato: serve a "restituire il potere ai cittadini" e ad assicurare "stabilità" ad ogni governo, altro che "pieni poteri", rivendica davanti alla platea di Noi Moderati. ansa.it scrive

Manovra, vertice a casa Meloni. E la Lega chiede 5 miliardi alle banche - Alle otto e mezza di sera, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi si ritrovano nell’abitazione romana della premier per discutere della legge di ... Lo riporta repubblica.it