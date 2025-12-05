L’Ape Maia compie 50 anni Sul palco il valore dell’amicizia e il rispetto per la natura

L’Ape Maia festeggia il suo mezzo secolo di vita con un musical: la prima nazionale sarà l’11 dicembre al teatro San Babila. Nata nel 1975, l’Ape Maia – grazie poi anche alla storica collaborazione con Rai Yoyo – ha accompagnato bambini e famiglie con le sue avventure nel prato dei papaveri, portando avanti un messaggio di scoperta, gentilezza e amore per la natura. DeAPlaneta Entertainment, che detiene i diritti della serie animata in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, celebra il traguardo dei 50 anni con un logo dedicato all’anniversario e una serie di iniziative speciali. A Milano quattro giorni, dall’11 al 14 dicembre, con l’Ape Maia experience: non solo musical, ma anche uno spazio speciale allestito nel foyer del teatro, a ingresso libero, con la mostra l’Ape Maia 50 anni in volo, organizzata in collaborazione con Fondazione Franco Fossati e WOW Spazio Fumetto, con 16 Maia art figures che andranno all’asta benefica a sostegno del Progetto Ri-Nascita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

