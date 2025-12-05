L’Antica Pizzeria Da Michele apre in Friuli e regala le pizze ai clienti
Sabato 6 dicembre, alle 12 e 30, L’Antica Pizzeria Da Michele inaugura la sua nuova sede all’interno di Palmanova Designer Village. L’evento di apertura vede la partecipazione straordinaria dell’attore Antonio D’Ausilio e offre una speciale promozione di benvenuto: ai primi 100 clienti in fila. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
“L’Antica Pizzeria Da Michele a Trieste, Via Muratti 4: il forno a legna scalda l’anima, la vera tradizione napoletana conquista ogni palato.” #anticapizzeriadamicheletrieste #trieste #pizzerianapoletana #trieste_italy - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurazione di Antica Pizzeria Da Michele al Palmanova Designer Village: ai primi 100 clienti in fila sarà regalata una pizza - L’Antica Pizzeria Da Michele arriva al Palmanova Designer Village, la seconda sede in Friuli dopo Trieste del tempio della pizza napoletana, ... Secondo ilmattino.it
All’ex Caffè di Perugia sbarca l’Antica pizzeria da Michele - L’insegna è già stata installata in via Mazzini, nel pieno del centro storico, dove i lavori procedono sped ... Lo riporta umbria24.it
L'Antica pizzeria Da Michele apre a Sydney: l'inaugurazione il 5 dicembre - Venerdì 5 dicembre, l’Antica Pizzeria Da Michele inaugura ufficialmente la sua nuova sede a Sydney,in 50 Pitt Street, nel prestigioso quartiere del CBD ... Si legge su ilmattino.it
"L'Antica Pizzeria Da Michele" apre domani a Bruxelles - "Con Bruxelles diamo il via a una serie di aperture che, a dicembre, interesseranno la Campania, l'Italia e, appunto, ... Come scrive ansa.it
L'Antica pizzeria da Michele apre anche a Catania - Lo storico marchio napoletano aprirà venerdì un proprio locale nel centro storico della città siciliana: in un edificio di fine '700 inizio '800 di ... Come scrive ansa.it
L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Bangkok - Mercoledì 3 dicembre L’Antica Pizzeria Da Michele continua la sua espansione internazionale e approda per la prima volta in Thailandia, a Bangkok, con ... Come scrive napolivillage.com