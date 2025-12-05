Lando Norris è giunto al termine della stagione di Formula 1 e ad Abu Dhabi l’atmosfera è carica di tensione. È quel mix di stanchezza, aspettative e adrenalina che accompagna sempre la fine dell’anno. La McLaren ha scelto un palcoscenico d’eccezione sull’isola di Yas per presentare la sua nuova livrea: un design ispirato dai fan e realizzato in collaborazione con VELO. Attorno, giornalisti e telecamere, un imponente muro arancione firmato McLaren e, al centro della scena, Lando Norris, sorprendentemente sereno per un ventiseienne sottoposto a una pressione costante. La scorsa stagione è stata cruciale per la McLaren. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lando Norris resta con i piedi per terra in vista del Gran Premio di Abu Dhabi 2025