Landman stagione 3 ufficialmente confermata aspetti e anticipazioni

annuncio ufficiale di rinnovo per la terza stagione di landman. In un contesto di crescente successo, la serie landman ha ricevuto conferma del suo rinnovo per una terza stagione da parte di Paramount+. Questa decisione giunge in un momento di grande attenzione mediatica, legata anche all'imminente uscita di Taylor Sheridan dal panorama delle produzioni della casa di produzione. La trasmissione, creata dallo stesso Sheridan, ha consolidato la propria popolarità grazie ad episodi che hanno registrato numeri record, rendendo la serie uno degli appuntamenti più seguiti sulla piattaforma streaming.

