Lo sciopero è un diritto sacrosanto riconosciuto ai lavoratori e tutelato dalla Costituzione. Spesso in passato se n'è abusato, travalicando i confini della legittima rivendicazione sindacale, per portare avanti altri scopi. Nell'annunciare il nuovo sciopero del 12 dicembre Maurizio Landini, segretario della Cgil, spiega così le proprie ragioni. "Non siamo alla resistenza alla protesta, ma siamo al tentativo di costruire un progetto sociale di cambiamento e chiediamo alle persone di scioperare e di partecipare proprio per essere protagonisti di questo processo del cambiamento". Il leader del sindacato rosso lo ha detto partecipando all'iniziativa "La crisi dei salari". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Landini vuol fare le scarpe alla sinistra: "Costruiamo il cambiamento"