L' amico di Tatiana Tramacere | E' stata lei ad organizzare tutto

«E' stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa». embedpost id="2138568" E’ questa la versione che l’amico trentenne, Dragos-Ioan Gheormescu, ha fornito ai carabinieri ieri sera dove è stato ascoltato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'amico di Tatiana Tramacere: "E' stata lei ad organizzare tutto"

Altre letture consigliate

"Putin: Kiev fuori dal Donbass o userò la forza"; "Tatiana trovata viva nella soffitta dell'amico" ed "Edilizia, c'è il codice, permessi più veloci": i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola - facebook.com Vai su Facebook

#Lecce È viva e sta bene #Tatiana Tramacere. La 27enne scomparsa 10 giorni fa, è stata trovata dai carabinieri a Nardò, nella mansarda dell'amico Dragos-Ioan Ghermescu. Il 30enne romeno era indagato inizialmente per istigazione al suicidio. Da chiarire Vai su X

L'amico di Tatiana Tramacere: 'È stata lei a organizzare tutto'. La ragazza conferma, è a casa - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese La gioia del papà della ragazza: 'Sto vivendo il mio Natale anticipatamente'. Da ansa.it

Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto, voleva isolarsi dal mondo per un po'» - La svolta nel caso della scomparsa della studentessa 27enne è arrivata ieri sera: è stata trovata dai Carabinieri a Nardò, ... ilmessaggero.it scrive

Tatiana Tramacere, Dragos si difende: «Ha organizzato tutto lei, voleva isolarsi per un po'». E la ragazza conferma - Ioan Gheormescu, l'amico trentenne di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 novembre scorso e ritrovata invece viva nella serata di giovedì ... Scrive leggo.it

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere: la mansarda, l'amico Dragos e l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ecco cosa sappiamo - A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. Si legge su vanityfair.it

Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: "E' stata lei a organizzare tutto" - "E' stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Secondo msn.com

Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò trovata viva in casa dell’amico: tra le ipotesi un sequestro di persona - La svolta nel caso sulla scomparsa della studentessa 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre è arrivata in serata. Segnala blitzquotidiano.it