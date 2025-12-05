L’amica | Per la villetta aveva speso tutto

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Lei era un angelo, meravigliosa, una grande lavoratrice. Teneva molto alla villetta costruita con tanti sacrifici e tanta fatica. Ha sempre lavorato". Così Olga, amica e vicina di casa della vittima. Ieri mattina ha voluto portare un vaso di fiori davanti la villetta di via Garibaldi, mentre dentro si svolgevano i rilievi del Sis che ha prelevato anche le telecamere esterne per verificare quando l’uomo avrebbe lasciato l’abitazione dopo aver ucciso l’ex moglie. "Lei era eccezionale, una meraviglia – continua a ripetere Olga – la conosco da quasi vent’anni. Era bella, dimostrava trenta massimo quarant’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217amica per la villetta aveva speso tutto

© Ilrestodelcarlino.it - L’amica: "Per la villetta aveva speso tutto"

Approfondisci con queste news

l8217amica villetta aveva spesoL’amica: "Per la villetta aveva speso tutto" - Teneva molto alla villetta costruita con tanti sacrifici e tanta fatica. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217amica Villetta Aveva Speso