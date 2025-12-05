L’amica | Per la villetta aveva speso tutto
"Lei era un angelo, meravigliosa, una grande lavoratrice. Teneva molto alla villetta costruita con tanti sacrifici e tanta fatica. Ha sempre lavorato". Così Olga, amica e vicina di casa della vittima. Ieri mattina ha voluto portare un vaso di fiori davanti la villetta di via Garibaldi, mentre dentro si svolgevano i rilievi del Sis che ha prelevato anche le telecamere esterne per verificare quando l’uomo avrebbe lasciato l’abitazione dopo aver ucciso l’ex moglie. "Lei era eccezionale, una meraviglia – continua a ripetere Olga – la conosco da quasi vent’anni. Era bella, dimostrava trenta massimo quarant’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Mi chiamo Paolo, ho 30 anni. Una volta ho accompagnato un’amica a prendere il cane… ed è tornata a casa col cane. E col mio numero salvato come “papà”. Lei era emozionatissima: — “Paolo vieni con me, così mi dai una mano con il furgone, le crocchette, - facebook.com Vai su Facebook
L’amica: "Per la villetta aveva speso tutto" - Teneva molto alla villetta costruita con tanti sacrifici e tanta fatica. Segnala msn.com