L' allarme al 112 scongiura un pomeriggio di razzie su auto in sosta
"Topo" d'auto assicurato alla giustizia grazie alla segnalazione di una donna. I carabinieri del Radiomobile di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna hanno denunciato un 63enne nordafricano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. E' accusato del reato di possesso ingiustificato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
