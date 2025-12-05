Trentaquattro mezzi della Protezione civile, un centinaio di volontari da gruppi di tutta la zona, il raduno all’imbrunire sull’area feste di via Colombo, le luci accese e una magia che si ripete per il terzo anno: un albero di Natale luminoso "tracciato" dalle luci di auto e furgoni. Ripresa e fotografata da un drone, l’installazione sarà protagonista di un video d’auguri, da rendere "virale" nelle giornate prima delle feste di sito in sito, di social in social, di tutti i cittadini della zona. Un regalo che le tute gialle fanno all’area dell’est milanese per la terza volta. La prima fu in pieno Covid, quando i cittadini trascorsero le feste in un clima di solitudine e incertezza: l’iniziativa fu promossa per fare arrivare, a tutti, un segno di vicinanza e speranza, e si tenne all’Idroscalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’albero “tracciato” dalle luci di auto e furgoni. L’installazione natalizia ripresa da un drone