L’albero tracciato dalle luci di auto e furgoni L’installazione natalizia ripresa da un drone

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentaquattro mezzi della Protezione civile, un centinaio di volontari da gruppi di tutta la zona, il raduno all’imbrunire sull’area feste di via Colombo, le luci accese e una magia che si ripete per il terzo anno: un albero di Natale luminoso "tracciato" dalle luci di auto e furgoni. Ripresa e fotografata da un drone, l’installazione sarà protagonista di un video d’auguri, da rendere "virale" nelle giornate prima delle feste di sito in sito, di social in social, di tutti i cittadini della zona. Un regalo che le tute gialle fanno all’area dell’est milanese per la terza volta. La prima fu in pieno Covid, quando i cittadini trascorsero le feste in un clima di solitudine e incertezza: l’iniziativa fu promossa per fare arrivare, a tutti, un segno di vicinanza e speranza, e si tenne all’Idroscalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217albero tracciato dalle luci di auto e furgoni l8217installazione natalizia ripresa da un drone

© Ilgiorno.it - L’albero “tracciato” dalle luci di auto e furgoni. L’installazione natalizia ripresa da un drone

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuove luci obbligatorie sull’auto: ecco chi deve metterle - 2019/2144 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che prevede ... Riporta facile.it

Natale, addobba l'auto con le lucine dell'albero: fermato dalla polizia, maxi multa - Un'auto tutta addobbata con le luci di Natale è stata fermata dalla polizia proprio per le sue decorazioni. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: L8217albero Tracciato Luci Auto