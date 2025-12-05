L’albero tracciato dalle luci di auto e furgoni L’installazione natalizia ripresa da un drone
Trentaquattro mezzi della Protezione civile, un centinaio di volontari da gruppi di tutta la zona, il raduno all’imbrunire sull’area feste di via Colombo, le luci accese e una magia che si ripete per il terzo anno: un albero di Natale luminoso "tracciato" dalle luci di auto e furgoni. Ripresa e fotografata da un drone, l’installazione sarà protagonista di un video d’auguri, da rendere "virale" nelle giornate prima delle feste di sito in sito, di social in social, di tutti i cittadini della zona. Un regalo che le tute gialle fanno all’area dell’est milanese per la terza volta. La prima fu in pieno Covid, quando i cittadini trascorsero le feste in un clima di solitudine e incertezza: l’iniziativa fu promossa per fare arrivare, a tutti, un segno di vicinanza e speranza, e si tenne all’Idroscalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
