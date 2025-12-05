Lakers ok a Toronto ma si interrompe la striscia leggendaria di LeBron | 1.297 gare con almeno 10 punti

A Toronto, King James si ferma a 8 punti, ma dispensa l’assist per la tripla decisiva del giapponese Rui Hachimura sulla sirena finale. Anche Philadelphia vince in volata grazie alla prodezza VJ Edgecombe. Successi di Boston, Minnesota e Utah. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lakers ok a Toronto, ma si interrompe la striscia leggendaria di LeBron: 1.297 gare con almeno 10 punti

