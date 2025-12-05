Il tribunale civile di Roma si prepara a ospitare un confronto che potrebbe segnare un precedente storico nel panorama italiano. RTI e Medusa Film, entrambe società controllate da Mediaset, hanno depositato una causa contro Perplexity AI, la startup statunitense che sta rapidamente guadagnando terreno nel mercato dei motori di ricerca basati sull’ intelligenza artificiale. L’accusa è pesante: aver utilizzato senza alcuna autorizzazione contenuti audiovisivi e cinematografici protetti da diritto d’autore per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale. Secondo quanto dichiarato dalle stesse aziende, si tratta della prima causa in Italia che contesta specificatamente un uso dell’intelligenza artificiale legato a una presunta violazione del copyright. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’AI che copia i tuoi contenuti senza chiedere: Mediaset trascina Perplexity in tribunale settando un primato importante