L’affondo di Trump all’Europa | Tra vent’anni sarete irriconoscibili Bruxelles è il problema

Ilfogliettone.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington torna a scuotere il Vecchio Continente con un documento che lascia poco spazio alle interpretazioni. La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, pubblicata ieri dalla Casa Bianca, traccia per l’Europa un futuro allarmante e punta il dito contro Bruxelles, ritenuta incapace di affrontare le sfide migratorie, il crollo demografico e la perdita delle identità nazionali. L’Amministrazione Trump denuncia “aspettative irrealistiche” dei funzionari europei sulla guerra in Ucraina e parla apertamente di una “progressiva erosione della civiltà europea”. Il documento firmato dal presidente Trump rappresenta un cambio di paradigma radicale nella politica estera americana. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

l8217affondo di trump all8217europa tra vent8217anni sarete irriconoscibili bruxelles 232 il problema

© Ilfogliettone.it - L’affondo di Trump all’Europa: “Tra vent’anni sarete irriconoscibili”. Bruxelles è il problema

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217affondo Trump All8217europa Vent8217anni