L’affondo di Trump all’Europa | Tra vent’anni sarete irriconoscibili Bruxelles è il problema

Washington torna a scuotere il Vecchio Continente con un documento che lascia poco spazio alle interpretazioni. La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, pubblicata ieri dalla Casa Bianca, traccia per l’Europa un futuro allarmante e punta il dito contro Bruxelles, ritenuta incapace di affrontare le sfide migratorie, il crollo demografico e la perdita delle identità nazionali. L’Amministrazione Trump denuncia “aspettative irrealistiche” dei funzionari europei sulla guerra in Ucraina e parla apertamente di una “progressiva erosione della civiltà europea”. Il documento firmato dal presidente Trump rappresenta un cambio di paradigma radicale nella politica estera americana. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

