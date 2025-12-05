Ladri su commissione Costosa attrezzatura rubata in uno studio

Si allunga l’elenco dei furti messi a segno nelle ultime settimane in Lunigiana. I ladri questa volta hanno preso di mira lo studio tecnico di un noto professionista di Gragnola si sono portati via costose attrezzature. I carabinieri della stazione di Monzone sono ora al lavoro sulle tracce lasciate dai malviventi per riuscire a risalire alla loro identità. E’ stato un furto mirato quello compiuto nella notte tra lunedì e martedì nel centro storico del borgo di Gragnola all’interno dell’ufficio di un noto professionista molto conosciuto e attivo nella Valle del Lucido. L’edificio in cui è avvenuto il furto, si trova lungo una via, una parallela di Via Castel dell’Aquila, la strada che conduce all’omonimo castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri su commissione . Costosa attrezzatura rubata in uno studio

Contenuti che potrebbero interessarti

I componenti rubati sono facilmente rivendili sul mercato e per questo appetibili ai ladri, che con molta probabilità hanno agito su commissione. - facebook.com Vai su Facebook

Ladri su commissione . Costosa attrezzatura rubata in uno studio - I ladri questa volta hanno preso di mira lo studio tecnico di un noto professionista di Gragnola si sono portati via co ... Riporta lanazione.it

I ladri si intrufolano in casa. Bottino da diecimila euro - Non si sono accontentati di prendere tutti i gioielli d’oro trovati in casa, ma hanno portato via anche della costosa attrezzatura fotografica e pure un computer portatile. Da ilgiorno.it

Ladri nella caserma dei pompieri: rubano le attrezzature dai mezzi parcheggiati e poi scappano con il bottino da 20mila euro - È successo attorno alle 2 di ieri, quando dei ladri sono riusciti a introdursi nella caserma ... Scrive ilgazzettino.it

Montemarciano, ladri in azione in un cantiere: rubate attrezzature - Ancora furti nel senigalliese e stavolta i ladri si sono spostati a Marina di Montemarciano. Lo riporta ilrestodelcarlino.it