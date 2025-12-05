Ladri messi in fuga dalla casa grazie al cane
I ladri continuano a tenere in un certo allarme gli abitanti del Piceno. Notizie di furti negli appartamenti arrivano da varie zone, ma non sempre le ciambelle escono col buco. Nella tarda serata di mercoledì i malviventi sono stati messi in fuga dal cane che si è avventato sul ladro che nella fuga a gambe levate ha anche perso la torcia con la quale si stava facendo strada per entrare nell’alloggio vicino alla pista ciclabile nel quartiere Tesino Village di Grottammare. Una zona che era stata già interessata da un paio di furti la settimana scorsa, dopo quelli messi a segno in altrettanti appartamenti, di un’unica palazzina, lungo la Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
