Ladri in chiesa | donna derubata poi la fuga in auto

Una donna è stata derubata in chiesa, quando ancora non erano le 10 del mattino. In azione due soggetti, entrambi sudamericani, che poi sono scappati a bordo di un'auto. A intercettarli è stata una pattuglia delle forze dell'ordine.I fatti sono accaduti martedì 2 su viale Ettore Franceschini, a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

