Ladies on the Mix a Milano | il venerdì al femminile tra dj set e cocktail d’autore a Terrazza12

Ladies on the Mix sbarca al decimo piano di Palazzo Boggi per trasformare il venerdì sera milanese. Il lounge bar di A’Riccione Terrazza12 inaugura un format dedicato ai dj set al femminile, dove la console diventa territorio d’elezione per le migliori artiste della scena elettronica. Due appuntamenti sotto le stelle dello skyline. Il 21 novembre sarà Deborah Vecchi, cantante e dj producer internazionale di origini emiliane, a regalare alla terrazza quella energia cosmopolita che l’ha resa protagonista da Ibiza a Berlino, da Mykonos a Miami. Un ritorno a Milano carico di ritmo e personalità, dalle 19 alle 23. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

