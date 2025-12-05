La Volta Buona le pagelle del 5 dicembre | Patrizia Mirigliani contro Colombari 3 Pino Insegno oscura tutti 8
Nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre, a La Volta Buona, Caterina Balivo torna a interrogare i propri ospiti sui temi di bellezza e canoni estetici. Quanto influiscono sulla percezione che ognuno ha di sé? La bellezza è sempre un vantaggio o può trasformarsi in ostacolo? La discussione è accesa e Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, non manca di palesare la propria amarezza verso i tempi che cambiano – con un attacco diretto a un’ex reginetta molto famosa. Pino Insegno è la voce di tutti di noi. Voto: 8. “E basta parlare della bellezza di De Martino. anche meno! ”. Pino Insegno dice ciò che pensiamo tutti, Stefano De Martino è giovane, bello, di successo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
"Le feste sono una tragedia. Quando hai un dolore dentro, la festa non è festa" Per Wilma Goich, il dolore per la morte della figlia Susanna Vianello non si è mai attenuato. Ne ha parlato nel programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo - facebook.com Vai su Facebook
Ospite a La volta buona, l'attore ha raccontato quanto sia stata dura la preparazione fisica per la serie tv Rai: «Ho perso dieci chili in un mese». Nessuna parola, invece, sulla presunta rottura con la fidanzata Sara Bluma Vai su X
La Volta Buona, le pagelle del 5 dicembre: Patrizia Mirigliani contro Colombari (3), Pino Insegno oscura tutti (8) - Le pagelle della puntata del 5 dicembre de La Volta Buona, in cui si è parlato di canoni estetici e dei “rischi” della bellezza ... Secondo dilei.it
La Volta Buona, anticipazioni dall’1 al 5 dicembre: tutti gli ospiti - Anticipazioni La Volta Buona dall'1 al 5 dicembre 2024: Donatella Rettore, L'altro ispettore e il salotto su Ballando con le Stelle nel talk di Caterina Balivo. Si legge su lifestyleblog.it
La Volta Buona, pagelle del 4 dicembre: la “pesante” mamma di Giorgia (7), Rettore asfaltatrice seriale (9) - La “pesante” mamma di Giorgia, la figlia di Pupo e Donatella Rettore in versione asfaltatrice seriale: questo e altro in studio a La Volta Buona. Da dilei.it
La Volta Buona, gli ospiti della settimana: da Gassmann a Pannofino - Nuova settimana ricca di emozioni, storie e grandi protagonisti a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su RAI1 alle 14. Segnala ilmessaggero.it
La Volta Buona, gli ospiti della settimana: da Gassmann a Pannofino - Si partirà con il talk dedicato a Ballando con le stelle, appuntamento fisso del lunedì, che vedrà ... Scrive ilmessaggero.it