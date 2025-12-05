La via di Milano che riapre dopo il restyling | Non è più retro bottega del Duomo

Smette di essere il ‘retro bottega’ di piazza del Duomo e si presenta alla città con un volto nuovo. Riapre via Silvio Pellico, l'area subito adiacente alla Galleria Vittorio Emanuele II oggetto di un lavoro di riqualificazione che ne ha cambiato l'aspetto in maniera radicale. La nuova via Silvio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

