La verità di Dragos Gheormescu su Tatiana | È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi aiuto voleva isolarsi dal mondo

La vicenda della sparizione di Tatiana Tramacere, studentessa di psicologia e creator seguita da quasi 60mila persone, si è chiusa con un colpo di scena. Dopo dieci giorni di ricerche, la giovane è stata trovata viva il 4 dicembre: si nascondeva in un piccolo vano accessibile dal terrazzo della casa dell’amico Dragos Gheormescu, a Nardò. La svolta è arrivata quando i carabinieri hanno perquisito l’abitazione del trentenne, mentre fuori si era radunata una folla convinta del peggio. Dentro, però, lo scenario era ben diverso: Tatiana era lì, impaurita ma illesa, nascosta al buio. Ai militari ha ripetuto soltanto: “Non ho fatto niente”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La verità di Dragos Gheormescu su Tatiana: “È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi aiuto, voleva isolarsi dal mondo”

