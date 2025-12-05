La truffa Promettevano finanziamenti e investimenti ad alto rendimento per oltre 100 milioni | 3 arresti e sequestri

Ravenna, 5 dicembre 2025 – I finanzieri del Comando Provinciale di Ravenna hanno dato esecuzione a due provvedimenti cautelari emessi nei confronti di tre soggetti indagati per truffa e abusivismo finanziario, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere (per un soggetto trevigiano) e degli arresti domiciliari con apposizione del braccialetto elettronico (per due professionisti ravennati), con il contestuale sequestro preventivo dei relativi profitti illeciti. Le indagini sono gli articoli su presunte truffe. Il provvedimento si pone a valle di articolate indagini, svolte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, iniziate anche avvalendosi del contenuto di alcuni servizi giornalistici che stavano ponendo in luce una serie di presunte truffe perpetrate dai sopracitati professionisti ravennati: quest’ultimi, infatti, nell’ambito della gestione di un centro elaborazioni dati che si occupava di adempimenti fiscali, proponevano ai propri clienti soluzioni finanziarie destinate alla realizzazione di progetti di investimento con il conseguimento di elevate rendite finanziarie in Romania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La truffa. Promettevano finanziamenti e investimenti ad alto rendimento per oltre 100 milioni: 3 arresti e sequestri

