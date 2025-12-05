La trovata della sinistra | Qr code antifascista sui monumenti del regime

Iltempo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni esatti dopo l'uscita di Laura Boldrini, allora presidente della Camera, che propose di cancellare la scritta «Dux» dall' obelisco del Foro Italico a Roma, ora è l'Assemblea capitolina a trazione Pd-Avs-Sinistra civica ecologista a entrare a gamba tesa nella storia della Capitale con una mozione approvata ieri in Aula Giulio Cesare. L'idea è quella di «risignificare» (questo il termine usato nell'atto), con nuove didascalie collegate a Qr Code, quei «luoghi e monumenti che portano i segni del regime». Un giro di parole che nella sostanza si traduce in un concetto semplice: davanti ai marmi dell'Eur o al Colosseo Quadrato, pensati all'epoca per celebrare la grandezza del regime (proprio questo è il loro significato storico e culturale), un turista o uno studente in cerca di informazioni troverà invece descrizioni che mettono l'accento sui « valori violenti, discriminatori, razzisti e autoritari veicolati » dai monumenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la trovata della sinistra qr code antifascista sui monumenti del regime

© Iltempo.it - La trovata della sinistra: Qr code "antifascista" sui monumenti del regime

Altri contenuti sullo stesso argomento

trovata sinistra qr codeLa trovata della sinistra: Qr code "antifascista" sui monumenti del regime - Dieci anni esatti dopo l’uscita di Laura Boldrini, allora presidente della Camera, che propose di cancellare la scritta «Dux» ... Lo riporta iltempo.it

Netanyahu con un qr code sulla giacca per ricordare il 7 ottobre - Benjamin Netanyahu nel suo intervento all'Onu indossa una giacca su cui è attaccato un qr code che indirizza al "sito web sulle atrocità" con la documentazione sull'attacco ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trovata Sinistra Qr Code