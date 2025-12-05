La trovata della sinistra | Qr code antifascista sui monumenti del regime
Dieci anni esatti dopo l'uscita di Laura Boldrini, allora presidente della Camera, che propose di cancellare la scritta «Dux» dall' obelisco del Foro Italico a Roma, ora è l'Assemblea capitolina a trazione Pd-Avs-Sinistra civica ecologista a entrare a gamba tesa nella storia della Capitale con una mozione approvata ieri in Aula Giulio Cesare. L'idea è quella di «risignificare» (questo il termine usato nell'atto), con nuove didascalie collegate a Qr Code, quei «luoghi e monumenti che portano i segni del regime». Un giro di parole che nella sostanza si traduce in un concetto semplice: davanti ai marmi dell'Eur o al Colosseo Quadrato, pensati all'epoca per celebrare la grandezza del regime (proprio questo è il loro significato storico e culturale), un turista o uno studente in cerca di informazioni troverà invece descrizioni che mettono l'accento sui « valori violenti, discriminatori, razzisti e autoritari veicolati » dai monumenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
