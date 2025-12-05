La tregua in Medio Oriente traballa ma Trump dice che presto annuncerà la fase 2 del piano di pace per Gaza

La tregua in Medio Oriente cammina su un filo sottile. Le prossime settimane potrebbero segnare una svolta, oppure far crollare tutto. Secondo Channel 12, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncerà prima di Natale la seconda fase del piano di pace per Gaza. Un passaggio atteso e delicatissimo, costruito su settimane di colloqui tra Washington, mediatori regionali e Hamas. Subito dopo l’annuncio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe volare negli Usa per coordinare il passo successivo. Il cuore del piano è noto, anche se ancora non firmato da nessuna delle parti: Hamas dovrebbe rinunciare al potere di governo sulla Striscia e avviare un progressivo disarmo, prima delle armi pesanti – razzi, missili – poi di quelle leggere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

