La trama del mito

5 dic 2025

La galleria ARTantide di Verona presenta “La trama del Mito”, la nuova mostra personale dell’artista camerunense Afran, tra le voci più originali e raffinate del panorama artistico contemporaneo. Nato in Camerun e residente in Italia, Afran ha rappresentato il proprio Paese alla Biennale d’Arte. 🔗 Leggi su Veronasera.it

